EUA registra novo recorde com 77.638 casos de Covid-19

publicidade

Pelo terceiro dia consecutivo, os Estados Unidos registraram um novo recorde de casos de coronavírus, de acordo com a contagem realizada nesta sexta-feira pela Universidade Johns Hopkins. As 77.638 novas infecções detectadas em um dia elevaram o número de casos positivos de Covid-19 para quase 3,64 milhões desde o início da pandemia no país.

O número diário de mortes registrado foi de 927 pessoas, elevando o total para 139.128, de acordo com a universidade com sede em Baltimore, cujos relatórios servem como referência. Os Estados Unidos, o país mais afetado no mundo, enfrentam há várias semanas um crescimento exponencial de infecções no sul.

Na Califórnia, as autoridades de saúde do condado de Los Angeles relataram mais de 4.500 novos casos em um dia nesta quinta-feira, outro recorde. "Nesta semana, superamos uma barreira muito perturbadora", disse Barbara Ferrer, chefe dos serviços públicos de saúde do condado. "Sem uma ação drástica da parte de cada um de nós, não seremos mais capazes de impedir a propagação" do vírus novamente, disse ela.

No Texas e no Arizona, as autoridades locais encomendaram a compra de caminhões refrigerados para aumentar a capacidade dos necrotérios superlotados.