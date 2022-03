Evento "Xô, Pandemia!" anima idosos da Anapps com música, risos e brincadeiras

publicidade

Muita festa, alegria, fantasias e diversão, depois de dois anos de angústia pela Covid-19. Foi o mote do evento “Xô, Pandemia!”, promovido na tarde de terça-feira pela Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social (Anapps), em sua sede, no Centro Histórico de Porto Alegre. Embalados ao som do Pagode do Zico, os associados, vacinados contra a doença, riram, brincaram, dançaram e puderam extravasar sua satisfação de se reunir mais uma vez com toda a segurança.

Cerca de 150 pessoas compareceram ao evento, que teve ainda o “Baile do Ridículo”. “Sabemos que a pandemia ainda não passou, mas está mais leve. E estes participantes estavam precisando disto. Chegavam a nos ligar, dizendo que estavam em depressão, e isto, pelo contrário, é uma alegria muito grande para eles”, disse a diretora social e de eventos da Anapps, Sandra Ramalho. De acordo com ela, a valorização do idoso é o aspecto mais importante da associação. “Saber que viver e ter esta alegria não tem idade. Não há idade para ser feliz”.

Erni José de Freitas, 94 anos, é integrante da Anapps há cerca de dez anos, e recentemente voltou a morar em Porto Alegre, no bairro Menino Deus. Seu apelido é “dançarino da Anapps”, e, segundo ele, não é à toa. “Sempre gostei muito de festas, sou pé de valsa. O que pedirem para fazer, eu faço”, disse ele. Janete Corrêa, 73, mora no bairro Bom Jesus. Ela contou que participa de todos os eventos e oficinas da associação, como dança cigana, Amigas do Chimarrão, entre outras. “Me sinto muito alegre estando aqui. É uma satisfação, e me dá uma energia grande”.

Vestida com a faixa de Rainha da Anapps 2014, Pedrolina do Prado, 81, moradora de Alvorada, afirmou que se sente revigorada com as ações da Anapps, a qual frequenta há cerca de nove anos. Ela era uma das mais animadas do local, e fez questão de ficar bem próxima dos músicos. Afinal, ela também é cantora. “Acho muito importante eventos como este. E essa faixa tem um significado muito especial, de valorização. Saio de casa de um jeito e volto de outro. Aqui é como se fosse uma segunda família para mim”, disse Pedrolina.