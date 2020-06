Exército monta tenda para auxiliar no atendimento de casos da Covid-19 em Porto Alegre

publicidade

O Exército brasileiro montou nesta sexta-feira a tenda que servirá de apoio ao Centro de Atendimento Covid-19 da UPA Moacyr Scliar, na zona Norte de Porto Alegre. A estrutura foi erguida por soldados do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda (3º RCG) da Capital. Uma parte da equipe do Exército realizou a montagem e uma outra fez a desinfecção do local que receberá os pacientes. O Centro de Atendimento Covid-19 está em funcionamento desde o dia 11 de maio. A estrutura do Exército foi montada em função do grande número de pessoas que procuram o serviço de saúde.

Na UPA Moacyr Scliar, que pertence ao Grupo Hospitalar Conceição (GHC), a gerente Jaqueline César Rocha informou que o movimento aumentou na unidade que começou a atender no mês de maio. Na unidade, que funciona 24 horas por dia, trabalham de 13 a 14 profissionais de saúde entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, funcionários administrativos e da higienização.

No mês de maio, o Centro Covid-19 atendeu 30 pessoas por dia por sintomas respiratórios - como falta de ar, dor de garganta, febre, dificuldades para respirar e tosse. Nas duas primeiras semanas de junho, o atendimento aumentou para 50 pessoas diariamente. Na semana de 15 a a 19 de junho a média atingiu a marca de 70 pessoas por dia. E do dia 22 de junho até esta sexta-feira, mais de 100 pessoas por dia buscaram atendimento no local. A construção da tenda foi uma solicitação da direção do GHC ao Exército.

Em funcionamento desde o dia 27 de março, a Central de Triagem Covid-19 (CTC-19) do GHC, espaço localizado na Escola GHC preparado para receber pessoas com sintomas gripais durante a pandemia do coronavírus, atendeu de 26 de março até o dia 25 de junho, 5.461 pacientes. A estrutura conta com área de recepção e espera, área de cadastro e triagem, dois box de coleta de exame, três consultórios médicos e sala de estabilização.

O atendimento no local é realizado das 8h às 22h, com equipe composta por um auxiliar administrativo, três enfermeiros, três médicos e quatro técnicos de enfermagem. Além disso, possui três profissionais de higienização que fazem a desinfecção do local. A CTC-19 presta esclarecimentos à população, e atende os casos de síndrome gripal leve. Os pacientes identificados com sintomas potenciais para Covid-19 e com sinais de gravidade à emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição, por meio de transporte por ambulância disponível durante todo o período de funcionamento da unidade. Todos os que procuram a CTC-19 são acolhidos e o enfermeiro realiza o protocolo de triagem, encaminhando quando necessário para consulta médica.