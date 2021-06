Ex-presidente da Fiergs Heitor José Müller morre aos 81 anos em Porto Alegre

publicidade

O ex-presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) Heitor José Müller morreu nesta terça-feira ao 81 anos em Porto Alegre. Müller estava internado há uma semana no Hospital Moinhos de Vento com problemas respiratórios, cardíacos e renais.

Natural de Tupandi, o industrial assumiu a Fiergs e o Ciergs pela primeira vez em julho de 2011. Müller foi reeleito em 2014 para um segundo mandato consecutivo até julho de 2017. O velório dele está previsto para ocorrer na cidade de Montenegro, na capela mortuária da Funerária Vargas.

De acordo com a assessoria da Fiergs, em respeito ao ex-presidente não serão realizadas reuniões da Presidência e das diretorias nesta terça-feira.

Veja Também

“Ao ser informado do falecimento do ex-presidente Heitor José Müller, presto minha solidariedade a todos os seus familiares, amigos e companheiros das Diretorias das duas gestões em que presidiu a Federação e o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul”, afirmou o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry. As bandeiras do Brasil e do Estado que ficam na sede das entidades ficarão a meio mastro, como forma de luto.

Trajetória

Além de exercer a presidência da Fiergs, Müller também administrou o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS). Ele ainda presidiu a União Brasileira de Avicultura (UBA), foi vice-presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Frangos (ABEF), presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) e fundador e presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Rio Grande do Sul (Sipargs).

No Sistema Fiergs/Ciergs, foi vice-presidente e, antes, como diretor das entidades, coordenou vários Conselhos Temáticos. A atuação empresarial de Müller teve início na avicultura, posteriormente evoluindo para a engenharia genética e fundição com empreendimentos no Estado. A carreira industrial vai da Frangosul, até ser adquirida por capitais franceses, à Agrogen (hoje Vibra) e Fundimisa.