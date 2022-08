Ex-provedor da Santa Casa José Sperb Sanseverino morre aos 97 anos em Porto Alegre

publicidade

O ex-provedor da Santa Casa José Sperb Sanseverino morreu aos 97 anos na madrugada desta terça-feira, em Porto Alegre. O velório e o sepultamento de Sanseverino ocorrerão na Igreja São Joaquim, do Cemitério da Santa Casa, das 12h às 18h.

Natural de Encruzilhada do Sul, Sanseverino estudou no Colégio Anchieta, em Porto Alegre, antes de se formar em Direito em dezembro de 1951. Dois anos depois, ele fundou o Partido Democrata Cristão, do qual foi presidente estadual. A vida política seguiu com a eleição para vereador em 1959 e depois, em 1962, elegeu-se deputado estadual. Sanseverino também atuou como secretário de Justiça no governo de Sinval Guazzelli.

Em 1996, Sanseverino assumiu o cargo de provedor da Santa Casa de Porto Alegre, sucedendo Dom Vicente Scherer. Sanseverino era casado com Maria Thereza de Jesus Vieira, com quem teve seis filhos: médico José Inácio, médica Maria Teresa, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso, titular da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal Francisco de Assis, médico Alberto Magno e o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Antonio Marcos..