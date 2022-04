Exposição mostra relação da saúde dos dentes com a saúde em geral em Porto Alegre

publicidade

Para evidenciar a importância que a saúde bucal tem na saúde integral do indivíduo, o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul (CRO-RS) organizou a mostra da exposição fotográfica "Odontologia não é só dente. E dente não é só dente". A campanha tem o propósito educacional explicitar, por meio de imagens, que várias doenças podem ter origem, ser potencializadas ou mantidas por problemas odontológicos. A abertura começou nesta segunda-feira, a partir das 19h, na Galeria Clébio Sória, na Câmara Municipal de Porto Alegre. É a primeira exibição externa, sendo que a primeira foi na sede do Conselho. A atividade foi promovida pela Comissão de Odontologia do Esporte do CRO/RS. A mostra ocorrerá vai até 29 de abril, das 9h às 18h.

A exposição conta com 12 totens com 24 imagens de exemplos de doenças que podem ter relação com problemas dentários, tais como partos prematuros, problemas de coluna, cardíacos, apneia, tireoide, articulações, entre outros. O cirurgião-dentista e mentor da exposição, André de Oliveira Bokerskis, disse que o evento foi criado no período pré-pandemia com o objetivo de salientar as inter-relações da odontologia com a saúde em geral. "Temos a impressão de que o dentista trabalha apenas com dente, mas ele também com todas relações maxilomandibulares, crescimento faciais, deformidades e traumas de acidentes, entre outros”, ressaltou.

Bokerskis ainda enfatizou que, além dessas situações, a escolha das temáticas em várias especialidades da medicina, como endócrino, traumato, psiquiatria, neurologia, destacou uma questão que está em alta no Brasil, que são as áreas de trabalho. “A estética facial também é um grave problema, como a deformidade de face, e esse conhecimento precisa ser compartilhado e divulgado com base na literatura científica”, salientou.

O conselheiro e tesoureiro do CRO-RS, João Gilberto de Souza, esclareceu que a importância desse evento é para mostrar que a causa de algumas doenças pode estar associada a problemas odontológicos. O CRO-RS tem a finalidade de tornar a exposição itinerante e estar em espaços como faculdades de odontologias e áreas públicas vinculadas à saúde, como hospitais, e outros espaços públicos