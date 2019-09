Extinção da Chama Crioula marca fim das festividades Farroupilha

publicidade

Centenas de pessoas acompanharam na noite de sexta-feira a cerimônia de extinção da Chama Crioula, no Parque da Harmonia. A solenidade - organizada pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e outras entidades - marcou o encerramento das festividades alusivas à Semana Farroupilha. Apesar do fim das comemorações, as atividades no Acampamento Farroupilha prosseguem até domingo.

Às 20h15min, o presidente do MTG, Nairo Callegaro, o coordenador da 1ª Região Tradicionalista (1ªRT), Edison Fagundes, e o homenageado do Acampamento Farroupilha, Giovani Tubino, apagaram a Chama Crioula após 312 horas de vigília no parque. Conforme o MTG, com 35 apresentações musicais e artísticas e mais de 350 piquetes instalados no local, a Semana Farroupilha - que teve como tema a vida e a obra do tradicionalista Paixão Côrtes - reuniu durante as duas semanas de programação mais de um milhão de pessoas.

Em seu discurso, Callegaro admitiu que ainda é preciso melhorar a infraestrutura do local e agradeceu patrocinadores e tradicionalistas que contribuíram com a realização das festividades. "Hoje isso aqui não é apenas um acampamento, é uma cidade", comparou.



Ao destacar o simbolismo das festividades, que marcam a história e a cultura gaúcha, Fagundes comentou que o evento reúne públicos de todas as idades. “(Nesta sexta), cerca de 100 mil pessoas passaram pelo acampamento”, ressaltou. Além de elogiar a temática da edição deste ano, Tubino destacou a determinação dos coordenadores em fazer o evento. Nenhum integrante da prefeitura compareceu à solenidade de encerramento.