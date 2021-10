Família é resgatada de veículo que afundou no rio Piraju, em São Luiz Gonzaga

publicidade

A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul resgataram uma família cujo veículo estava afundando no rio Piraju, em São Luiz Gonzaga, na região das Missões. O salvamento ocorreu no final da noite desta quinta-feira.

De acordo com o 14º BPM, uma senhora ligou por volta das 23h40min para a sala de operações do batalhão e pediu socorro pois o Ford Focus estava submergindo junto a uma ponte. Os policiais militares imediatamente foram para o local, sendo mobilizados também os bombeiros militares.

Com o apoio de cordas, eles entraram no meio da correnteza das águas e foram resgatando seis pessoas de uma mesma família, incluindo uma bebê de nove meses. Todas as vítimas foram encaminhadas para atendimento hospitalar, sendo liberados mais tarde.

O salvamento durou em torno de uma hora e meia. Houve muita tensão devido à subida do nível do rio. Os policiais militares e bombeiros militares atuaram com a água já na altura do pescoço. Na manhã desta sexta-feira, o veículo podia ser visto praticamente submerso dentro do rio.

Foto: Brigada Militar / CP