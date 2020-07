Famílias contabilizam prejuízos com vendaval em Porto Alegre

publicidade

Os transtornos causados pela chuva e pelo vento forte que atingiram Porto Alegre entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta-feira resultou em prejuízos para muitas famílias. No bairro Medianeira, na zona Leste da Capital, a manhã de quinta-feira foi de muita ajuda e solidariedade ao casal Monique Helena Santos da Rosa e Márcio Fernando Souza de Oliveira, moradores da rua Cezimbra Jaques. Eles, os dois filhos Agatha, 9 anos, Enzo Gabriel, um ano e sete meses, 12 cachorros e um gato sobreviveram a queda de uma árvore de grande porte. Ontem pela manhã, o casal que observava o trabalho das equipes de prefeitura que cortavam o vegetal não deixavam de agradecer a todo o momento a Deus por estarem vivos. "Se não tivesse essa grade de ferro que segurou a árvore estaríamos todos mortos", recordou Monique, que atua como recicladora em Porto Alegre.

O marido, que está desempregado comparou a queda da árvore por volta das 3h20min a um trem desgovernado. "A todo o momento vem a imagem da árvore na minha cabeça. Foi assustador", destacou. Para piorar a situação, após a árvore ter destruído a residência começou a chover forte na Capital. A família perdeu tudo o que tinha recebido através de doações de vizinhos do bairro. "Sobrou a geladeira, os nossos documentos, um colchão e um sofá", explicou Monique. O casal que mora há três anos no local disse que na queda do vegetal foram destruídos equipamentos como a televisão, armários e sofás. Além disso, com a chuva a família perdeu todas as fraldas do bebê, comida e o material escolar da filha de 9 anos.

"Tudo o que tínhamos era fruto de doações de moradores do bairro. Agora, estamos pedindo a ajuda da comunidade porque não temos condições de comprar esses móveis, o material e comida", acrescentou Monique.

Durante o trabalho de retirada da árvore de grande porte, diversos moradores da rua Cezimbra Jaques relataram que já haviam feito a solicitação de corte do vegetal há pelo menos cinco anos na prefeitura. Na avenida Bernardino Silveira Amorim, na zona Norte da Capital, Ari Seixas, proprietário de um minimercado, disse que em decorrência do temporal e do vento forte estava cerca de 30 horas sem luz. Ele calculava um prejuízo de aproximadamente R$ 100 mil com a perda de produtos como carnes, frios e iogurtes.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) seguiu atuando no trabalho de recuperação da cidade em decorrência das fortes chuvas que atingiram Porto Alegre, desde a terça-feira. Até ao meio-dia, foram registrados pelo menos 79 casos envolvendo quedas de árvores ou galhos, em atendimento pelas Equipes de Manejo Arbóreo (EMA) num total de 13 equipes. Em alguns pontos da Capital havia pendência da coleta dos resíduos, pois a prioridade das ações foram focados nos locais que apresentavam riscos à população, vias de grande circulação ou com bloqueios totais ou parciais. As equipes de zeladoria urbana do DMLU, com 17 equipes e caminhões, atuaram na limpeza e no recolhimento de lixo espalhados pela cidade em decorrência do temporal.