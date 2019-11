Federasul e Assembleia premiam histórias inspiradoras do RS

publicidade

Noite para celebrar o Rio Grande que dá certo. Foi desta forma que a presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Simone Leite, definiu a 25ª edição do Prêmio Líderes & Vencedores, realizada nesta terça-feira no Teatro Dante Barone. O encontro é promovido pela Federasul e pela Assembleia Legislativa.

“É uma grande alegria. São 25 anos de homenagens para nossa gente. Reconhecimento é combustível para seguir em frente”, afirmou. Segundo ela, os agraciados estão de parabéns, “especialmente pela inspiração”. “Temos aqui 15 histórias inspiradoras, construídas por homens e mulheres obstinados”, definiu, apontando o reconhecimento de projetos de diferentes cidades. “Estamos trazendo exemplos de todas as regiões do Estado”, afirmou. Para ela, o Rio Grande do Sul tem muitas histórias que merecem ser reconhecidas.

O presidente da Assembleia, Luís Augusto Lara, ressaltou que “é uma honra” presidir o Legislativo e participar da realização do Prêmio. “Precisamos de quem tem coragem de fazer o que precisa ser feito no Rio Grande e no País”, afirmou. Oferecido desde 1995 o prêmio destaca o êxito de personalidades, empresas e projetos sociais e culturais edificadores para o RS. Foram três vencedores de cada categoria e todos recebem a estatueta Magis (em latim significa “mais”), da artista plástica Angela Pettini.