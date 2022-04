Federasul presta homenagem aos 65 anos da Rádio Guaíba

publicidade

Durante o evento Tá na Mesa, em Porto Alegre, a Federasul prestou nesta quarta-feira homenagem aos 65 anos da Rádio Guaíba. Ao falar da trajetória de mais de seis décadas do veículo, o diretor-presidente da Guaíba, Jefferson Torres, destacou a força e a tradição da emissora em todo país. O presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso, entregou uma condecoração a Torres.

Há dez meses à frente da Rádio Guaíba, Torres lembrou do momento em que aceitou o desafio de ajudar a 'conduzir a empresa com renome nacional' e observou o carinho com que a emissora é tratada pelos ouvintes. "Ao desembarcar e conhecer de perto a Rádio Guaíba, eu descobri que era muito além disso que eu imaginava que eu ouvia falar", afirmou.

E comparou a sua experiência à frente de emissoras de rádio e TV em sete estados da federação. "Não encontrei em nenhum lugar uma emissora em que o seu público e seus ouvintes se apropriassem do seu nome para formar um gentílico. Só aqui que existe 'guaibeiro', eu nunca vi isso em lugar nenhum. Isso me deixou extremamente impactado. O público da Rádio Guaíba se autointitula e faz questão de declarar-se 'guaibeiro'", ressaltou, lembrando ainda de um episódio em que encontrou um ‘guaibeiro’ no Uruguai.

Acompanhado do diretor-presidente do Correio do Povo, Sidney Costa, e do presidente do Grupo Record RS Carlos Alves, Torres salientou que o reconhecimento à história e à tradição da Rádio Guaíba também é observado no dia a dia. “Isso mostra a força e a penetração que ela tem no Rio Grande do Sul”, afirmou.