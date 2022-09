Feirão de Empregos oferece mais de 600 vagas no bairro Partenon, em Porto Alegre

publicidade

A comunidade dos bairros Partenon e Aparício Borges aproveitou a sexta-feira para comparecer a mais uma edição do Feirão de Empregos, promovido pelo Sine Municipal de Porto Alegre. O evento ocorreu na Associação Beneficente Antônio Mendes Filho (Abamf), no Partenon, e lotou o salão do local, que recebeu as entrevistas e encaminhamentos. Onze empresas também participaram da ação.

Ao todo, foram ofertadas 619 oportunidades de trabalho específicas para a região, além de outras cerca de mil já disponíveis no sistema do Sine. Entre as oportunidades oferecidas, houve 260 para instalador e reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados, 60 para auxiliar de limpeza e 30 para representante de vendas. Foi a primeira vez que o órgão municipal realizou um feirão do gênero em uma sexta-feira, já que, geralmente, as ações ocorrem aos sábados.

A venezuelana Mirvelis Josefina de Souza mora em Esteio, na região Metropolitana, e buscava uma recolocação como auxiliar de farmácia, função na qual atuava em seu país de origem. Ela conseguiu um encaminhamento para outra vaga, de auxiliar de limpeza. Está há três anos morando no Brasil, e antes, havia trabalhado como temporária na Expointer. Vive com o marido, duas filhas, um sobrinho e o genro, que também está em busca de emprego. “Tenho esperança de conseguir. O que vier para mim está muito bom”, afirmou.

O morador de Viamão Jonathan William Brito chegou ao local do feirão por volta das 8h20min, e estava na fila aguardando uma oportunidade. Ex-militar do Exército, ele afirma que tem experiência como auxiliar de serviços gerais e qualificação profissional como operador de empilhadeira. Vive com a esposa e dois filhos. “Já trabalho em meio turno, então busco uma vaga no turno inverso ou o dia todo, se houver”, disse ele.

“Fizemos o feirão na sexta para experimentar esta dinâmica com a população e equipe técnica do Sine. Hoje, atendemos mais pessoas aqui do que em uma sexta-feira regular na unidade do Centro”, salientou o diretor do Sine Municipal, Adriano Weinmann. Conforme ele, o acolhimento de migrantes que moram na região e estão à procura de emprego é uma rotina comum para o órgão. “Mesmo em relação a eles, já temos um padrão de atendimento para acolher a todos”.