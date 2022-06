Feira de vinhos e espumantes reúne mais de 20 rótulos para degustação em Porto Alegre

publicidade

Apaixonados por vinhos, gastronomia e cultura têm a oportunidade de participar do Festival de Inverno e Feira do Dia no Vinho, que começou nesta quinta-feira, no Centro de Eventos do BarraShopping Sul, em Porto Alegre. Com 25 vinícolas gaúchas e um total de 42 expositores, a feira vai até o próximo domingo. Na retomada do evento, que ficou suspenso por dois anos em função da pandemia, a expectativa de público é de 15 mil pessoas durante os quatro dias de feira. A entrada é gratuita.

Representante da vinícola Lovatel, de Caxias do Sul, Guilherme Schumacher Neto avalia que o contato com o público é fundamental para impulsionar as vendas. Com a experiência de quem participa de feiras na Capital há 20 anos, ele trouxe uma linha variada de vinhos finos e de mesa, que vão desde Moscato à Tannat. "Como somos marcas um pouco menores, a gente precisa muito desse contato com o público. E a gente ficou alijado disso nesses dois anos de pandemia, fazendo a venda para os clientes que a gente já tinha", destaca.

Conforme Schumacher Neto, a vinícola participa da feira pela oitava vez. "Nunca medimos a feira por vendas. Se tu vender pra empatar já está excelente, porque tu divulgou. Além disso, no shopping tem venda boa, então une o útil ao agradável. É excelente", comemora, destacando que os produtos variam de R$16 a R$ 40. Em outro estande, Evandro Berg, representante da Sociedade de Bebidas Serrana, de Antonio Prado, também comemorava a retomada do evento. "O movimento está bom, bem bacana. Fiz alguns negócios bons", garante.

Foto: Alina Souza

No seu estande, o público encontra linha de vinho fino, como Cabernet, Merlot e Tannat, e espumantes Rosé, Moscatel e Brut. "O preço do espumante está R$ 39,90 e o vinho fino está em promoção, a R$ 24,90", frisa. Sobre a expectativa de vendas, ele nã o titubeia. "Quero vender tudo que eu trouxe, ou seja, as cem caixas", afirma. Para José Armando Paschoal, organizador da feira, a retomada do evento representa um passo importante para os pequenos produtores gaúchos e marca a comemoração do Dia do Vinho, que é celebrado no primeiro domingo de junho.

Mais do que valorizar a produção nacional, Paschoal destaca que é a 20ª edição da feira. O movimento intenso de público, com mais de 400 participantes nas primeiras horas de feira, reflete o interesse no consumo do produto nacional. "As vinícolas estavam com dificuldade de venda, principalmente as menores. O objetivo desse evento quando surgiu era trazer para Porto Alegre as pequenas. Hoje tem 150 vinícolas no estado, mas o pessoal que vai ao supermercado encontra no máximo 19 porque os supermercados têm as importadoras", critica.

Por conta dos impostos cobrados nos produtos nacionais, que segundo Paschoal chegam a 63%, a concorrência com produtos chilenos, argentinos, uruguaios, americanos e italianos é desigual. "É uma diferença grande de preço", observa. Segundo Paschoal, o objetivo é comercializar 15 mil rótulos até o último dia do evento, que deve movimentar de R$ 200 a R$ 300 mil. Além de degustação, a feira - que estará aberta das 15h30 às 22h - oferece cursos com expositores de vinhos e de azeites.