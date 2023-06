Feriado de Corpus Christi terá sol e temperaturas altas no RS

publicidade

O feriado de Corpus Christi deve proporcionar aos gaúchos um dia de sol, tempo seco e altas temperaturas em quase todo o Estado. Nas regiões mais altas, ainda faz um pouco de frio pela manhã. Nevoeiros poderão se formar entre a madrugada e o amanhecer.

A tarde será ensolarada e mais quente do que o esperado para esta época do ano. Em média, as máximas ficarão 10°C acima da média histórica de junho. O tempo seco propicia também grandes amplitudes térmicas. Em Santa Rosa, por exemplo, a diferença entre as temperaturas máxima e mínima será de 13ºC.

Apesar do predomínio do sol no Rio Grande do Sul, a região da fronteira com o Uruguai deve ter tempo instável, com possibilidade de chuva e menor oscilação térmica. A situação é decorrente da chegada de uma frente fria, que entra no território gaúcho por essa região.

Em Porto Alegre, a previsão é de sol. A mínima será de 13ºC e a máxima deve chegar aos 26ºC.

Tempo vira no fim de semana

O calor registrado ao longo da última semana no Estado é resultado de uma sequência de dias de tempo seco e da corrente de vento de Norte/Noroeste. A previsão aponta que as temperaturas podem passar dos 30ºC em partes do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. As maiores marcas de temperatura deverão ocorrer entre o Oeste e Noroeste e em partes do Leste, sobretudo, nos vales.

No entanto, a frente fria que vem do Uruguai provoca uma virada brusca no tempo no fim de semana. No Rio Grande do Sul, a temperatura despenca de forma generalizada de sábado para domingo com manutenção da temperatura mais baixa nos dias seguintes.

Essa virada poderá vir acompanhada de vento forte e temporais isolados. A mudança afeta primeiro as máximas, que poderão ter uma queda de até 15°C. O segundo impacto será nas mínimas, que ficarão abaixo de zero na primeira metade da próxima semana em partes do Estado.

A previsão indica mínimas abaixo de 5°C nas áreas da Metade Sul e Oeste e também em pontos de maior altitude. Marcas ao redor e abaixo de zero poderão ser registradas em trechos de serra. A temperatura baixa, com vento calmo e ar seco poderá formar geada nessas cidades.

Mínimas e máximas pelo RS:

Santa Rosa 14 ºC / 27ºC

Caxias do Sul 10ºC / 21ºC

Santa Cruz 13ºC / 28ºC

Cruz Alta 17ºC / 27ºC

Chuí 14ºC / 18ºC