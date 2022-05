Fernando Carlos Becker morre aos 87 anos em Porto Alegre

publicidade

O presidente da Associação Beneficente e Educacional de 1858 (ABE 1858), Fernando Carlos Becker, morreu nesta quarta-feira, aos 87 anos, em Porto Alegre. As causas da morte não foram divulgadas pela família ou pela entidade. O velório e cerimônia fúnebre serão amanhã, das 7h às 17h, na Capela B do cemitério São Miguel e Almas.

Ex-aluno do Colégio Farroupilha, Becker assumiu a presidência da mantenedora da instituição em 2010. Nascido em Pelotas, ele mudou-se para Porto Alegre em 1943 ao lado dos pais, Jacob Carlos Becker e Agatha Irma Becker. Três anos depois, em 1946, seu pai tornou-se membro da ABE 1858 e assumiu o cargo de 2º tesoureiro.

Em 1944, Fernando Carlos Becker iniciou no 4º ano do Curso Primário do Colégio Farroupilha, no Velho Casarão. Foi ali que ele concluiu o Ginásio e o Curso Científico, em 1952. Como estudante da escola, fez parte do Clube Excursionista Serra do Mar (CESM), que tinha o objetivo de conhecer o Rio Grande do Sul por meio de excursões a cachoeiras, morros, praias e cavernas.

A participação no CESM, em que produzia as atas das reuniões e organizava diversos eventos, foi fundamental para o seu futuro profissional, já que para a administração do Clube era preciso um grande envolvimento. Foi no Colégio Farroupilha que Fernando conheceu a sua esposa, Vera Maria Hemb. Ela foi aluna na instituição de 1944 a 1955. O casal tem três filhos, também ex-alunos: Fernando Augusto Becker, André Luiz Becker e Miguel Hemb Becker.