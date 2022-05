Fiergs anuncia investimentos de R$ 300 milhões para capacitação e educação

publicidade

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) anunciou nesta quarta-feira um investimento de R$ 300 milhões destinados à construção de seis escolas de Ensino Médio, à ampliação de atividades no contraturno e à implantação de um Instituto de Formação de Professores. Por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), o programa "A Indústria pela Educação" visa à capacitação de estudantes e atender a demanda crescente por mão de obra qualificada no Estado.

O projeto prevê a construção de escolas de Ensino Médio em Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburo, Santa Cruz do Sul e Lajeado - que deve ser a primeira a ser concluída. De acordo com o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry, os investimentos serão realizados pelos próximos cinco anos, até 2027. Petry afirma que o projeto está sendo elaborado há algum tempo e prevê investimentos do Sesi com recursos oriundos das empresas.

"O empresariado do Rio Grande do Sul pede funcionários que estejam qualificados para os empregos que estão à disposição. E existe essa dificuldade hoje, pois existem postos de trabalho disponíveis e não tem qualificação suficiente", explica. Mesmo com os cortes no orçamento anunciados pelo governo federal, o dirigente garante que pelo menos metade do programa estaria assegurado. "Se cortarem, daí o projeto fica prejudicado. Não no todo, mas será mais uma parte que nós temos que ter de recursos para manter a estrutura de funcionamento", observa.

Segundo Petry, todo trabalho é em benefício dos funcionários e das empresas, com "treinamento de qualidade a custo zero". O superintendente regional do Sesi-RS, Juliano Colombo, afirma que todos os investimentos já estão planejados. "A partir de agora iremos para os municípios que receberão as escolas de Ensino Médio, debatendo nos municípios os encaminhamentos necessários para que as escolas possam começar a ser construídas", ressalta.

Colombo explica que os demais projetos já iniciarão nos próximos meses, com foco prioritário nos filhos dos trabalhadores da indústria, e ressalta que as unidades deverão gerar 2,4 mil novas vagas para estudantes e 300 empregos diretos. "Mas essa escola também abre para pessoas e para filhos e pessoas que sejam da comunidade", esclarece. Os municípios que vão participar do projeto vão realizar um processo seletivo. Sobre a criação do Instituto de Formação de Professores, em um prédio localizado na travessa Leonardo Truda, em Porto Alegre, ele reforça que o objetivo é formar professores de escolas públicas. "Temos metodologia aberta para ser reforçada e replicada", frisa.