Filas de última hora para ganhar os R$ 350 milhões da Mega Sena da Virada

publicidade

O desejo de ganhar R$ 350 milhões na Mega de Virada fez com que apostadores formassem filas em algumas lotéricas de Porto Alegre na véspera de Ano Novo. Com jogos na mão e esperança no coração, muitas pessoas enfrentaram a fila para ganhar a bolada. Muitas pessoas foram fazer uma ou várias apostas individuais (R$ 4,50 cada) para seis dezenas e ainda ampliar as chances com o bolão, que é quando um grupo de até 100 jogadores faz uma aposta de até 15 números, sendo o valor mínimo de R$ 10 até R$ 67,5 mil, o que dá R$ 675 para cada cota, caso se tenha jogado as 15 dezenas. Se o jogo for o premiado, todos os participantes devem dividir o valor. Com todo esse valor, muitas pessoas não têm ideia do que fazer se virarem milionário antes da virada do ano.

Veja Também

A taxa Selic, atualmente, está em 9,25%, a poupança rende 0,5% ao mês mais a TR (Taxa Referencial), que hoje está zerada. Com esses índices, a aplicação dos R$ 350 milhões renderá R$ 1,75 milhão por mês ao ganhador da Mega da Virada.

O valor ofertado é muito distante da realidade da maioria da população. Por isso, muitos nem sabem o que fazer, caso sejam os novos afortunados. O mecânico industrial Luiz Carlos dos Santos, faz parte desse grupo. “Eu não sei o que fazer, preciso estar com o dinheiro na mão para ver”, comentou.

O comerciante Ivan Rodrigues também não sabe responder de imediato o que fazer se virar o dono da bolada. “Eu teria que respirar fundo, pensar bem, conversar com os filhos”, ressaltou. Além das apostas individuais, ele está em vários bolões. “Eu torço para que haja mais de um ganhador para aumentar o número de pessoas felizes”, destacou.

O militar Alenir Paulo Ribeiro também foi fazer a sua aposta. “Quero ganhar, mas eu não tenho nem noção do que fazer com tanto dinheiro”, confessou.

Para ajudar quem não tem ideia do que fazer esse valor, é possível investir em imóveis de 50 metros quadrados, e comprar 751 apartamentos em São Paulo, 763 no Rio de Janeiro e 916 em Brasília, conforme o preço por cidade. Além disso, o ganhador pode comprar 29 ilhas,como a Jewel Caye, em Belize, no mar do Caribe, ou 120 castelos como o do vilarejo de Verteuil-sur-Charente, na França, ou comprar 106 unidades de Ferraris, ou 7.292 carros populares.