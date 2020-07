Filhotes de baleia-franca são avistados em Rainha do Mar

publicidade

Os primeiros dois filhotes de baleia-franca da temporada 2020 foram avistados em Rainha do Mar, no Litoral Norte. O publicitário e fotógrafo Marcelo Langon encontrou não uma, mas duas fêmeas já com seus filhotes. Embora a temporada de avistagem de baleia-franca aconteça de julho a novembro, não é comum encontrá-las no início da temporada e muito menos já com filhotes nascidos.

Langon conta que eles eram muito pequenos, com poucos dias de vida e que provavelmente nasceram em águas gaúchas. Esta espécie apresenta padrões de calosidades na cabeça que são únicos para cada baleia, podendo ser comparados à impressão digital e assim diferenciar cada indivíduo.

Acostumado a fotografar baleia-franca pela América do Sul, o fotógrafo gaúcho conta que é sempre gratificante encontrá-las. “Elas foram as primeiras que consegui fotografar as calosidades em uma praia gaúcha e assim dar nome para cada uma”, comentou.

A primeira fêmea fotografada foi batizada de Trilegal, já que possuía três calosidades, lado-a-lado, bem visíveis na cabeça e seu filhote recebeu o nome de Gaúcha, já que deve ter nascido no Estado.

A segunda baleia com filhote apareceu repentinamente no visor da câmera totalizando quatro baleias em foco e fez Langon exclamar: “Bah Tchê, tem mais duas aqui!” E esse foi o batismo das outras duas baleias encontradas. "A fêmea recebeu o nome de Bah e o filhote de Tchê", diverte-se o fotógrafo.