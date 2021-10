Fiocruz recebe IFA para produzir 9,7 milhões de doses da AstraZeneca

publicidade

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) recebeu nesta sexta-feira duas remessas de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) suficientes para produzir mais 9,7 milhões de doses da vacina anti-Covid da AstraZeneca. Em nota, a fundação informou que outras remessas de insumo estão previstas para outubro e que cerca de seis milhões de doses seguem em etapa de controle de qualidade para serem liberadas.

Veja Também

Até o momento, a Fiocruz já entregou 107,3 milhões de doses da vacina ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), o que fez da AstraZeneca o imunizante mais aplicado no país, correspondendo a 43,2% da população vacinada, segundo o Localiza SUS, plataforma do Ministério da Saúde. Em setembro, diversos estados registraram falta de doses da AstraZeneca para completar o esquema vacinal da população, inclusive, no Rio Grande do Sul.

O Vacinômetro do R7 mostra que mais de 146 milhões de pessoas receberam a primeira dose de uma vacina anti-Covid no país, o que corresponde a 69,2% da população, sendo que mais de 91,4 milhões já receberam a segunda dose ou uma vacina de dose única e estão completamente imunizadas.