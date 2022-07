Fortes ventos derrubam árvore na Vila Assunção, em Porto Alegre

publicidade

Uma árvore de grande porte caiu na manhã deste domingo na rua Chavantes, junto à Orla José Augusto Corrêa Roth, no bairro Vila Assunção, Zona Sul de Porto Alegre. De acordo com a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC), os agentes chegaram ao local às 8h40min para verificar a ocorrência e isolar a área, garantindo a segurança viária.

A ocorrência chegou à central da EPTC mais cedo, por volta das 7h55min, e finalizada por volta das 8h40min, com o corte e remoção da mesma. A árvore caiu na via e não houve ocorrência de mais danos ou feridos. O Corpo de Bombeiros também esteve no local para ajudar na ocorrência. A queda foi causada pela forte ventania da última noite e madrugada, com rajadas que, em cidades próximas, como Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, causou inclusive a queda de uma árvore sobre um automóvel.

Esta foi a ocorrência mais grave causada pelo vendaval, segundo a EPTC, e registrada pelo telefone 156. O órgão reforça a importância do registro para controle das coorrências e melhor atendimento das mesmas, quando necessário.

Veja Também