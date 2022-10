Frente fria avança pelo Rio Grande do Sul neste domingo

publicidade

O domingo começa com chuva em vários pontos no Sul e no Oeste por efeito de frente fria, que avança pelo estado no decorrer do dia e leva a precipitação às demais regiões. No entanto, elas serão irregulares. Como a frente será estreita e de rápida passagem, o tempo melhora em muitas cidades com o retorno do sol já neste domingo.

Uma forte massa de ar frio para outubro ingressa com vento, que pode ter rajadas, e a temperatura declina acentuadamente. O domingo é ameno e o dia termina com muito frio para a época do ano e baixa sensação térmica.

Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 9º e 17ºC.