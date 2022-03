Frente fria avança pelo RS nesta quarta

publicidade

Uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, deixando o dia com muitas nuvens e com chance de chuva a qualquer hora. O dia começa com temperatura amena e termina com frio e vento. As máximas ocorrem nas primeiras horas e as mínimas no final desta quarta.

A MetSul alertou para o risco de temporais, de queda de granizo e de vendavais. O deslocamento muito rápido da frente e o fato de preceder uma massa de ar frio de maior intensidade acentuam o risco de vento forte.

O potencial para vendavais fortes será alto, dentre outras regiões, na Metade Oeste gaúcha com rajadas perto ou acima de 100 km/h em pontos isolados. Os maiores volumes de chuva também devem ser registrados nessa região, que poderá receber acumulados entre 30mm e 50mm.

Já em pontos do Leste, as precipitações poderão somar apenas entre 10mm e 30mm. No final do período, à noite, o tempo começa a melhorar no Sul e no Oeste com a chegada do ar mais seco e frio. Em Porto Alegre, a mínima é de 13ºC, e a máxima chega aos 22ºC.

Mínimas e máximas no RS

Santa Maria 12°C / 20ºC

Bagé 9°C / 20°C

Erechim 12°C / 21°C

Pelotas 12°C / 21°C

Rio Grande 12°C / 20°C

Vacaria 10°C / 19°C