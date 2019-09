Frente fria mantém instabilidade nesta quarta

publicidade

Uma frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul e mantém o tempo instável nesta quarta-feira. Em grande parte do dia, a chuva se concentra no Centro, Oeste e Sul do Estado, com volumes significativos. Há risco de temporais isolados com vento, raio e granizo.

De acordo com a MetSul Meteorologia, no fim da tarde e à noite a instabilidade avança até o Planalto, Alto Jacuí, Grande Porto Alegre e Missões, também com risco de temporais nessas regiões. Na divisa com Santa Catarina, o sol predomina e as máximas podem chegar a 34°C no Alto Uruguai.

Em Porto Alegre, instabilidade fará com que sol e chuva se alternem ao longo do dia. Mínima na capital deve ser de 16°C, e máxima não ultrapassa os 22°C.

Mínimas e máximas no RS

Torres 16°C / 23°C

Vacaria 19°C / 31°C

Santa Rosa 17°C / 25°C

Uruguaiana 12°C / 15°C

Bagé 11°C / 14°C

Caxias do Sul 16°C / 25°C