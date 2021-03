Frente fria traz chuva ao RS nesta terça-feira

publicidade

O Rio Grande do Sul terá uma virada no tempo a partir desta terça-feira. Isso ocorrerá por conta de uma frente fria que avança, trazendo instabilidade. O sistema avança pela região de Uruguaiana, e até o fim do dia atinge todo o Estado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o sol aparece, e até a chegada da chuva, deve haver calor. Há risco de temporais isolados em algumas áreas.

Em Porto Alegre, sol aparece, mas deve haver chuva fraca. A mínima é de 21°C, e a máxima fica na casa dos 33°C.

Mínimas e máximas no RS

Santa Rosa 21°C / 36°C

Santa Cruz 21°C / 35°C

Vacaria 16°C / 28°C

Capão da Canoa 21°C / 30°C

Bagé 18°C / 33°C

Pelotas 20°C / 31°C