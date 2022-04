Governo autoriza a +Milionária, nova loteria da Caixa

publicidade

O governo federal aprovou nesta segunda-feira a criação de uma nova modalidade lotérica pela Caixa Econômica Federal. De acordo com o documento publicado no Diário Oficial da União, a +Milionária entrará em vigor em 2 de maio, com o valor da aposta simples estipulado em R$ 6.

A nova loteria vai funcionar com a indicação de 1 a 6 números na matriz 1, e até 2 números na matriz 2. Os sorteios serão realizados semanalmente e não serão acumulados. A data do primeiro sorteio ainda não foi divulgada.

Veja Também

"É admitida, ainda, a aposta 'teimosinha', que compreende a repetição, em número finito de concursos sequentes e contíguos, dos mesmos prognósticos registrados em determinado concurso, a partir deste", informa a portaria.

A "+ Milionária" é a 9ª loteria da Caixa, que já conta com os concursos da Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania, Dupla Sena, Timemania, Dia de Sorte e Super Sete.