Governo do Estado assina pré-contrato para obras no Cais Embarcadero

publicidade

O governo do Estado assinou, na tarde desta quinta-feira, um pré-contrato com a empresa Embarcadero. A assinatura tem como objetivo viabilizar a conclusão do projeto de revitalização de área do cais no Guaíba, ao lado da Usina do Gasômetro.

O objetivo do chamado é garantir a continuidade dos espaços de entretenimento na Orla do Guaíba. A previsão de conclusão do chamado do Cais Embarcadero foi prorrogada para o segundo semestre. Já a inauguração para o público depende da evolução da pandemia do coronavírus.

O pré-contrato prevê que a empresa explore o trecho ao lado do Gasômetro por pelo menos quatro anos a partir do início da operação. O prazo poderá ser ampliado conforme o retorno financeiro dos investimentos feitos no local.

De acordo com a empresa, o projeto prevê investimento de R$ 6 milhões no total. Destes, 75% já foram executados, com instalações, equipamentos e reformas.