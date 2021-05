Governo do Rio Grande do Sul lança plataforma que oferece cursos gratuitos

publicidade

Com objetivo de oferecer cursos de qualificação profissional e oportunidades de trabalho, o governo do Rio Grande do Sul lançou, nesta terça-feira, o projeto MobilizaRS. Ao destacar a importância da retomada econômica e da geração de empregos, o governador Eduardo Leite afirmou que a nova plataforma vai disponibilizar capacitações, ferramentas digitais e canais de acesso a crédito e microcrédito. A meta é aumentar o nível de renda, estimular o empreendedorismo e integrar oferta e demanda de produtos e serviços.

Acompanhado de secretários e de representantes de entidades como Senac e Senai, Leite reforçou que a nova plataforma - que pode ser acessada neste link - apresenta uma série de recursos que serão disponibilizados a trabalhadores, empreendedores e empresas, por meio de parcerias com empresas e entidades, para qualificação profissional. Serão oferecidos cursos em áreas como inovação e tecnologia, finanças e marketing e comunicação.

Leite afirmou que a ideia é "estar sintonizado" com novos tempos. "O governo articula uma série de soluções disponíveis no mercado, mas que estavam dispersas, e reúne em uma única plataforma, para que cada um possa buscar aquele que associe a seu interesse", assinalou.

Conforme o governador, novas relações e momentos econômicos vão se estabelecer em função da pandemia do novo coronavírus, que 'acelerou o processo de digitalização' de diversos setores econômicos. "Precisamos dar acesso aos cidadãos àquilo que se encontra de melhor", destacou.

Diretor do Senac-RS, José Paulo da Rosa explicou que a entidade vai oferecer seis cursos gratuitos, como gestão de finanças, comunicação empresarial, gestão de projetos, de vendas e planejamento estratégico, entre outros. "É uma ação necessária para a retomada da economia. Tivemos dificuldades na Saúde, mas a economia vai se recuperar. Precisaremos de empreendedores e pessoas capacitadas para o desenvolvimento que certamente teremos", frisou.

