Governo do RS diz que primeira hipótese é reconstruir a sede da SSP no terreno após implosão

Minutos após a implosão, o governador em exercício e secretário estadual de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, já apontava o futuro do terreno onde ficava o prédio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), destruído por um incêndio em julho do ano passado. “A primeira hipótese é a possibilidade de reconstruirmos a SSP neste mesmo local”, afirmou à imprensa na manhã deste domingo. Segundo ele, o destino para a área será definido até o final deste mês.

A segunda opção aventada por Ranolfo é a venda do terreno. “É uma área pública, que tem um valor considerável. Poderemos transacionar, permutar por uma área em que uma nova Secretaria possa ser construída, assim como temos feito com presídios pelo Estado”, relatou. A terceira alternativa é a permuta por uma área em que tenha uma edificação já construída. Antes de mais nada, no entanto, o governador em exercício destaca que o foco do trabalho é na remoção das cerca de 20 mil toneladas de entulho que repousam no local pós-implosão. “Serão necessários de 30 a 40 dias para retirar todo o material”, explicou.

O prefeito Sebastião Melo acredita que possa ocorrer uma parceria entre Município e Estado para utilização do terreno. “Estamos enviando para a Câmara um projeto para o 4º Distrito que valorar ainda mais esta área. O governo do Estado pode retardar um pouquinho porque vai dar ainda mais preço com as mudanças urbanísticas, caso o Legislativo acolha”, projeta. Melo também manifestou o interesse da prefeitura em negociar um novo terminal metropolitano no espaço.