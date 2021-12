Governo federal destina R$ 200 milhões para estradas destruídas pelas chuvas

publicidade

O governo federal abriu crédito extraordinário de R$ 200 milhões para reconstrução de rodovias danificadas pelas chuvas. A verba beneficiará os estados do Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pará e São Paulo, e foi destinada ao Ministério da Infraestrutura pelo presidente Jair Bolsonaro por meio de medida provisória.

As obras serão geridas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O texto atende vias que têm importância logística e de escoamento via terrestre, para evitar mais danos à cadeia econômica local dos estados.

Entre as rodovias beneficiadas, segundo informações do Ministério da Infraestrutura, a verba permitirá que o Dnit faça reparos em vários trechos da BR-459, em São Paulo, das BRs 155 e 158, no Pará, e das BRs 319 e 174, no Amazonas. O material enviado pelo ministério não cita quais estradas da Bahia serão recuperadas. Não detalha se os recentes estragos causados pelas chuvas no estado serão atendidos com o recurso.

Segundo a pasta, as rodovias listada são “as únicas que fazem ligações com importantes centros logísticos e de escoamento via terrestre, atingindo diretamente milhares de usuários”.