Governo lança novos modelos de identidade e de passaporte

O governo federal apresentou, nesta segunda-feira (27), os novos modelos dos documentos de identidade e passaporte. Em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro entregou as primeiras vias.

Neste primeiro momento, os brasileiros que moram no Acre, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul poderão solicitar o novo documento. Os demais estados, por sua vez, estarão aptos a emitir o novo modelo até março de 2023.

De acordo com o governo, a nova identidade vem com um QR Code, código de barras que pode ser escaneado pelos telefones celulares. A Carteira de Identidade Nacional será emitida em um único modelo, independentemente de qual estado seja produzida, a partir de 4 de agosto. Além disso, terá duas versões: física e digital.

Já o novo passaporte de viagem, vem com a proposta de se tornar um "cartão de visitas do cidadão brasileiro para o mundo", argumenta o governo. O documento é temático e homenageia todas as regiões do país por meio de ícones que representam os biomas e a cultura local.

Não houve alteração em relação aos procedimentos para emissão do documento, que tem 10 anos de validade. Segundo o governo, o preço para retirar o passaporte é de R$ 257,25. O novo modelo será produzido a partir do mês de setembro, data do bicentenário da Independência do Brasil.

O Brasil emitiu mais de 500 mil passaportes entre os meses de janeiro e março de 2022, de acordo com a Polícia Federal (PF), órgão responsável pela confecção do documento. O número corresponde a um ritmo de impressão 134,96% maior que o verificado no mesmo período de 2021 (214.581) e mantém a trajetória de alta da emissão iniciada no segundo trimestre do ano passado.

Durante a cerimônia, Bolsonaro entregou o novo modelo de identidade para os ministros Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), Paulo Guedes (Economia) e Mario Fernandes (substituto da Secretaria-Geral). O titular da Justiça, por sua vez, concedeu ao presidente o novo modelo de passaporte.