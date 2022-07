Governo lança plataforma para conhecer mais sobre os turistas do Rio Grande do Sul

publicidade

O governo do Estado lançou, na manhã desta segunda-feira, no Palácio Piratini, o Mapa de Comportamento do Turista do Rio Grande do Sul, bem como a 3ª edição da feira virtual Viva o RS. A cerimônia, no Palácio Piratini, contou com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, representantes de secretarias estaduais, entidades, prefeitos e demais autoridades municipais. A ideia é que, por meio do mapa, municípios e regiões turísticas do Estado possam se organizar conforme o tipo de turista que as visita, oferecendo experiências personalizadas.

Conforme o CEO da Wine Locals, empresa desenvolvedora do mapa, Diego Fabris, são 12 tipos de turista mapeados, subdivididos em 36 personas e 46 motivações de consumo por parte dos visitantes. Estes perfis, disse ele, são desde turistas de negócios, aventureiros, os que vão em busca de novas experiências gastronômicas, entre outros. “Assim, podemos mapear as oportunidades dos destinos e os lugares no Rio Grande do Sul que combinam com ele”, afirmou. O Estado tem 27 regiões turísticas que poderão se beneficiar diretamente com o projeto, disseram os gestores.

O mapa está sendo disponibilizado aos gestores municipais e associações locais, e, nos próximos meses, haverá workshops nas regiões para abordar detalhes a respeito do programa e como estas personalizações podem ser aplicadas a partir das potencialidades. Já a feira Viva o RS, desenvolvido em parceria com o Sebrae, iniciou também hoje a fase de inscrições. Por meio dela, empresas e entidades podem cadastrar experiências turísticas no território gaúcho. A plataforma virtual ficará no ar durante seis meses no site www.vivaors.com.br, por meio do qual haverá uma “ampla divulgação”, afirma o governo.

Conteúdos temáticos semanais com o tema do inverno, e depois, das demais estações do ano, serão o foco inicial do projeto. As inscrições para a primeira leva de experiências termina no próximo dia 25, e 1º de outubro é o prazo final para que haja os 300 roteiros previstos na plataforma, número maior do que o das primeiras edições. O Estado aposta nos números das redes sociais para potencializar o projeto: somando as duas anteriores, os 52 mil usuários visualizaram mais de 158 mil páginas do site, e o alcance orgânico e pago das publicações ultrapassou 2 milhões de pessoas.

É possível cadastrar passeios de dia único ou roteiros completos. “Já fui secretário municipal de Turismo e sei da dificuldade, muitas vezes, que é potencializar o turismo nas cidades. Mas tenho certeza de que a integração do poder público com o privado vai fazer com que tenhamos cada vez mais sucesso. O objetivo de projetos como o mapa é que tenhamos subsídio técnico para tomarmos decisões, e também aos empresários, que poderão melhor realizar seus negócios”, disse o secretário estadual de Turismo, Raphael Ayub.

O governador Ranolfo disse que o Turismo foi uma das atividades mais impactadas com a pandemia, mas ressaltou uma expectativa de crescimento do setor no RS, e citou ainda outros investimentos relacionados às atividades turísticas. “Precisamos de boas estradas, saúde, segurança, e que tudo isto funcione bem. Todas estas áreas dialogam com o turismo dentro desta transversalidade, e estamos as qualificando também. Direta ou indiretamente, isto qualifica a atividade turística dentro do Rio Grande do Sul”, afirmou.