Granizo atinge cidade das Missões e causa estragos em 70 casas

A cidade de Eugênio de Castro, na região das Missões, foi fortemente atingida pela queda de granizo na noite desta quinta-feira. De acordo com informações da coordenação municipal da Defesa Civil, ao menos 70 residências foram danificadas. Houve falta de energia elétrica no município e 32 pessoas foram para casas de parentes. Ninguém ficou ferido.

Desde a madrugada, equipes da prefeitura trabalham auxiliando os moradores com lonas para cobertura de suas casas atingidas pelo temporal. A cidade, que possui cerca de 2.700 habitantes, solicitou ajuda com doações de colchões e telhas. Os donativos podem ser encaminhados para a sede da prefeitura, na rua Manoel Fernandes, 200.

A chuva de granizo também atingiu outras cidades do Noroeste do Estado. Em Santo Ângelo, o Arroio Itaquarinchim transbordou e causa inundações no bairro Harmonia. Segundo os bombeiros, não há relato de pessoas desabrigas ou desalojadas.