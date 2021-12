Gravataí decreta situação de emergência por conta da estiagem

publicidade

A prefeitura de Gravataí decretou, nesta quinta-feira, situação de emergência no município por conta da estiagem. O decreto também cria um grupo de trabalho para atuar até a normalização da situação.

O texto frisa que a estiagem na área rural do município interferiu diretamente na captação da água e ocasionou perdas consideráveis na produção agropecuária. Por conta do baixo nível do Rio Gravataí, o abastecimento de água potável também foi prejudicado.

Conforme o último boletim da Sema, o nível está em 0,62m abaixo do ideal. O decreto de emergência também dispensa de licitação contratos para aquisição de bens necessários à resposta ao desastre.