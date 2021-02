Guarda Municipal dispersa aglomerações e encerra festa clandestina em Porto Alegre

publicidade

A Guarda Municipal dispersou aglomerações e encerou uma festa clandestina, na madrugada deste sábado, em Porto Alegre. Foram dispersadas aglomerações em dois bares no bairro Cidade Baixa - nas ruas João Alfredo e Lima e Silva, respectivamente. Em cada ponto, haviam 150 pessoas.

Houve dispersão de aglomeração ainda na rua Fernando Machado, no Centro Histórico. Também foi desfeita uma festa clandestina, na Zona Sul de Porto Alegre. Na casa de shows havia cerca de 800 pessoas.

Segundo o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento, foram empregadas 10 guarnições para atuar nesta operação. Segundo ele, as pessoas não têm resistido à abordagem. “O principal problema realmente é a falta de compreensão das pessoas em não sair, não aglomerar. Lá no local, as orientações são acatadas. Mas se elas não tivessem ido, com certeza, isso seria um problema a menos a ser resolvido nessa pandemia”, garante. “Mas chegamos com um aparato grande justamente para inibir reações”, confirma.

Os locais foram autuados e interditados por descumprirem os decretos da Covid-19 e colocarem em risco a saúde da coletividade. Conforme Nascimento, os organizadores e proprietários dos estabelecimentos estão sujeitos a prisão.

A ação contou com apoio da Brigada Militar e fiscais da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Foto: Mauro Schaefer