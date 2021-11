Guia de Acolhimento para Haitianos facilita acesso de imigrantes a saúde em Porto Alegre

publicidade

“É muito difícil chegar em algum local e não ser entendido. Ainda mais quando estamos fragilizados com alguma doença. O acolhimento é um dos princípios do SUS e da Atenção Primária à Saúde. Este trabalho vai fazer a diferença para o acesso da população haitiana às unidades de saúde”, afirmou a gerente da Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), enfermeira Helena Beatriz Silveira da Cunha. Ela participou do lançamento do "Guia de Acolhimento para Imigrantes Haitianos na Atenção Primária à Saúde" e do e-book "Acesso da População Imigrante Haitiana na Atenção Primária à Saúde", na noite desta quinta-feira, em live transmitida pelo canal do Youtube da escola GHC.

De acordo com Helena Beatriz Silveira da Cunha, o Guia de Acolhimento para Imigrantes Haitianos na Atenção Primária à Saúde tem como objetivo facilitar o acesso da população haitiana às unidades de saúde. “O material é impresso e apresenta as principais perguntas escritas em português e em crioulo, a língua do Haiti, além de imagens para apoiar a compreensão. Ele tem como principal finalidade, abordar, de maneira prática, questões sensíveis ao acolhimento de imigrantes haitianos no cotidiano dos serviços de saúde”, ressaltou gerente da Saúde Comunitária do GHC, lembrando que o guia, além de ajudar os imigrantes haitianos, também vai ajudar os funcionários das unidades de saúde durante as orientações para o atendimento.

A gerente da Saúde Comunitária do GHC, destacou ainda, que O Guia de Acolhimento para Imigrantes Haitianos foi criado pelos residentes e perceptores da Unidade Nossa Senhora Aparecida, do GHC. “Foi um trabalho feito com muita dedicação. É um processo de inclusão dessas pessoas para que as nossas unidades de saúde consigam dar um maior acesso a esta população que cresce cada vez mais em Porto Alegre”, ressaltou.

A Coordenadora do Núcleo de Saúde do Imigrante da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Rita Butes Silva afirmou que o Guia de Acolhimento facilita o acesso do imigrante às unidades e também o trabalho de acolhimento do profissional da saúde. “O guia foi construído durante à pandemia e sinaliza a preocupação do SUS com o acolhimento. É um trabalho completo que oferece o entendimento, desde a recepção ao acolhimento, com múltiplas escolhas”, destacou Rita Butes, que lembrou que o “ e-book também é um trabalho importante pelo cuidado de narrar o processo com a informação ampla sobre como foi feito e idealizado construção coletiva do guia”, enfatizou.

“O Guia de Acolhimento para Imigrantes Haitianos é uma iniciativa muito bonita. É um material completo. As estratégias para superar a barreira da língua e consequentemente da comunicação, serão de fundamental importância para o acesso e acolhimento dos imigrantes nas unidades de saúde, disse a Coordenadora do Núcleo de Saúde da População Negra da SMS, Gisele Gomes, lembrando também a importância dos mediadores interculturais “que fazem o acolhimento e a vinculação dos usuários com as unidades”.

A tradutora haitiana Nadège François Julien disseque o lançamento do Guia de Acolhimento para Imigrantes Haitianos e do e-book "Acesso da População Imigrante Haitiana na Atenção Primária à Saúde qualificará o atendimento cotidiano nas unidades e vai tornar mais fácil a comunicação dos haitianos que sofrem com alguma doença. “Muitas vezes os imigrantes estão sofrendo e não sabem explicar o que têm. A partir de agora o atendimento e o acesso às unidades de saúde será muito melhor com o guia. É muito legal, não tem preço”, afirmou a tradutora.

“Todo esse esforço representa a consolidação do entendimento que temos do SUS, de um tratamento universal, integral e humanizado, para que possamos, efetivamente, transmitir uma boa assistência a esses imigrantes. É uma preocupação tradicional do Grupo Conceição de estar na vanguarda dessas iniciativas”, afirmou o diretor técnico do GHC, Dr. Francisco Zancan Paz.