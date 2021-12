"Homem-Aranha" chama atenção ao aparecer em ambulância em Minas Gerais

publicidade

Um homem fantasiado de "Homem-Aranha" chamou atenção de moradores da cidade de Piumhi, a 264 km de Belo Horizonte, ao aparecer dentro de uma ambulância do Corpo de Bombeiros, nesta quarta-feira. Imagens do herói deitado em uma maca deixaram muitos internautas curiosos, mas fãs do justiceiro não precisam se preocupar, pois tudo não passou de uma simulação do Corpo de Bombeiros.

A corporação convidou o "homem-aranha" que animava um evento da prefeitura para simular um resgate com o objetivo de conscientizar a população sobre a maneira correta de acionar as equipes de socorro, por meio do número 193. "Às vezes até um herói precisa de ajuda e, para chegar essa ajuda, a pessoa precisa acionar o 193", chama atenção o sargento Flávio Lima, do Corpo de Bombeiros de Piumhi. "Muita gente não sabe, nos chamam no Instagram e muitas pessoas também passam trotes", completa o militar.

Segundo o sargento, a população de Piumhi ficou curiosa com a cena. "A princípio não entenderam muito bem. Todo mundo ficou questionando, achando que tinha acontecido algo, mas depois ficou todo mundo comentando, achando legal a tática", relembra.

As fotos inusitadas do resgate do herói foram publicadas nas redes sociais dos corpos de bombeiros de Piumhi e de cidades vizinhas. No Instagram do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, onde a campanha também foi divulgada, as imagens já acumulam mais de 10 mil curtidas.