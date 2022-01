Homem morre afogado em Montauri

publicidade

Um morador de Serafina Corrêa morreu afogado, neste domingo, quando se banhava no rio Guaporé no município de Montauri, serra gaúcha. Por volta das 16h, Jackson Jasco, 33 anos, estava com familiares na região da Linha 15, Comunidade José Bonifácio, quando escorregou e caiu em vão entre as pedras dentro do rio. Apesar de pouca quantidade de água, ele submergiu e não retornou à superfície.

Jasco estava acompanhado de um primo, que o viu e desequilibrar ao passar por um trecho escorregadio que continha limo e caiu. Segundo o familiar, a vítima não sabia nadar. O rapaz, sem sucesso, tentou salvá-lo e, desesperado, buscou ajuda em residências próximas. Foi na casa do prefeito Jairo Roque Roso, morador da região onde aconteceu a tragédia, que o primo da vítima conseguiu informar o ocorrido. O 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar (3º PelBM), de Guaporé, foi acionado e foi até o local.

A guarnição iniciou as buscas às 18h. Após uma hora e meia de muitas atividades dentro das águas, o corpo de Jasco foi localizado e retirado do rio por meio de uma garateia (equipamento de salvamento formado por três a quatro ganchos feito anzóis), para um local com maior segurança. O registro da ocorrência foi efetuado na Delegacia de Polícia de Marau. Policiais militares da região também auxiliaram nos trabalhos.