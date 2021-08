Hospital Conceição deve concluir testagem de Covid em 1,1 mil trabalhadores neste fim de semana

publicidade

O Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Porto Alegre, deve terminar de testar contra Covid-19 mais de 1,1 mil profissionais de saúde neste fim de semana. De acordo com o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Cláudio Oliveira, 720 exames já foram realizados para detectar existência de novos infectados em surto de Covid-19 na instituição, que teve início em 6 de agosto. O material é analisado pelo Laboratório Central do Estado, o Lancen.

“Devemos terminar a testagem no final de semana”, afirmou Oliveira, nesta quarta-feira. “Estamos fazendo rastreio de várias áreas, testando muitos locais, todas as áreas do hospital. A maioria dos testes deu negativo”, destacou.

Ele também confirmou o resultado positivo de um caso da variante delta dentre os infectados no surto. O resultado das análises genéticas foi divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Atualmente, o número de infectados na contaminação é de 129 pessoas, sendo 83 pacientes e 46 profissionais de saúde. Deste total, 12 pessoas morreram.

O resultado do sequenciamento genético completo realizado pelo Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CDCT) revela que um homem, de 65 anos, residente de Porto Alegre, que foi internado em 15 de julho e teve alta hospitalar no dia 27 daquele mês, contraiu a cepa, que teve origem na Índia. Ele recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19, sendo a última em 20 de maio. Ele tem problemas cardiológicos e diabetes. “Está entre os primeiros casos do surto no hospital”, destacou o diretor-presidente.

Entre as internações de pacientes, 11 seguem em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 41 em enfermarias e 19 tiveram alta hospitalar. Conforme boletim do GHC, 52 pacientes concluíram o esquema vacinal, equivalente 62,7%. Entre os 46 profissionais de saúde infectados pela doença estão: 19 técnicos em enfermagem, 12 técnicos de higienização e 5 médicos. Além deles, 3 profissionais de nutrição, 3 estudantes/estagiários, 2 enfermeiros, 1 fisioterapeuta e 1 farmacêutico.

Do total, 32 permanecem em isolamento domiciliar e 10 retornaram ao trabalho. Duas pessoas estão hospitalizadas e outras duas receberam alta hospitalar. De acordo com o GHC, 37 profissionais de saúde tomaram a segunda dose da vacina, ou seja, 80,4%.