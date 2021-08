Hospital de Clínicas registra surto de Covid-19 em Porto Alegre

publicidade

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) confirmou, nesta quarta-feira, surto do novo coronavírus na área administrativa do hospital envolvendo pelo menos oito funcionários. Conforme a instituição, desde segunda-feira houve aumento da procura de funcionários pelo Serviço de Medicina Ocupacional. O HCPA informa que não foi identificado surto em áreas assistenciais, entre funcionários ou pacientes, e ressalta que a Vigilância Sanitária do município já foi acionada para investigar a participação de novas variantes.

Os oitos funcionários que testaram positivo foram afastados do trabalho e mantêm isolamento domiciliar. Além disso, o hospital anunciou diversas medidas de contenção na área administrativa: recomendação de afastamento dos suspeitos; instituição do trabalho remoto para os trabalhadores com atividades não essenciais; intensificação do uso de equipamentos de proteção individual; e reforço das orientações básicas pelas áreas técnicas.

O Clínicas é o terceiro hospital da Capital a confirmar surto de Covid-19, após Nossa Senhora da Conceição Vila Nova informarem contágio de pacientes e funcionários. O Vila Nova informa que o número de infectados permanecia inalterado em relação à véspera, com 47 pessoas com o novo coronavírus: 29 pacientes e 18 funcionários.

Nesta quarta-feira, o Conceição confirmou mais uma morte por conta do surto de Covid-19. Uma idosa de 81 anos, internada desde o dia 21 de julho, foi a quarta vítima da doença em razão da disseminação do vírus no hospital. Ela tinha como comorbidades AVC e pneumonia. Conforme boletim do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), desde a confirmação do surto, em 4 de agosto, 73 pessoas contraíram o vírus: 54 pacientes e 19 funcionários.

