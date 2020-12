Hospital Independência retoma consultas nesta terça

publicidade

O teto do andar térreo do Hospital Independência cedeu, na noite desse domingo, devido ao grande volume de chuva registrado em Porto Alegre e afetou o funcionamento dos setores ambulatorial e de consultas. Por conta do incidente, 130 consultas agendadas para ocorreram nesta segunda-feira foram transferidas e remarcadas ao longo da semana. De acordo com a assessoria de imprensa da Instituição, que integra a Rede de Saúde Divina Providência, ninguém ficou ferido.

A assessoria ainda alegou que a água chegou a molhar as máquinas de radiografia, mas que os equipamentos foram recuperados posteriormente por meio de um mutirão de funcionários que fizeram a limpeza do local. A partir desta terça-feira, todos os serviços suspensos serão retomados com normalidade.