Hospital Moinhos de Vento inclui quatro profissionais na Galeria da Excelência Médica

O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, inaugurou, na manhã desta terça-feira, mais quatro nomes em sua Galeria da Excelência Médica, em honra a profissionais que fazem da medicina um meio para salvar vidas. O lançamento coincide com as celebrações do Dia do Médico, também comemorado ontem. O espaço fica no hall do Bloco B, com entrada para a rua Tiradentes. Passam a integrar a galeria a partir de agora os médicos Nilton Brandão da Silva, Victor Thiesen, Cláudio Krahe e Jorge Pinto Ribeiro (in memoriam).

A homenagem foi acompanhada por eles próprios ou seus familiares. Desde a fundação da galeria, em 2015, a cada dois anos, quatro médicos ingressam no grupo. Somando os novos integrantes de 2022, o espaço conta com 16 profissionais de excelência. No primeiro ano da iniciativa do Moinhos de Vento, foram incluídos Aloyzio Cechella Achutti, Loreno Brentano, Guenther Von Eye e Edgar Diefenthaeler (os dois últimos in memoriam).

Em 2017, João Francisco Xavier Mussnich, Henrique Sarmento Barata, Ney Maahs Ferreira e Felisberto Carlos Ferreira (os três últimos in memoriam). E, em 2019, a homenagem incluiu Carlos Ary Vargas Souto, José Adroaldo Oppermann, Flávio Franciosi Aesse e Claudio de Faria Pitta Pinheiro (in memoriam). Em 2021, o ato foi adiado, em razão da pandemia. Na opinião de Thiesen, que completa 50 anos de atuação na medicina no começo do próximo ano, quase a totalidade deles trabalhando no Moinhos de Vento, a homenagem coroa a dedicação destes profissionais em prol de salvar vidas.

“Posso dizer que este reconhecimento é até merecido, em razão do tempo. Quase toda minha vida é dedicada a este hospital. Isto é maravilhoso, até estou um pouco emocionado e ansioso”, disse o médico radiologista. O CEO do Moinhos de Vento, Mohamed Parrini, salientou que as mais diversas tecnologias surgem, são incorporadas à medicina, porém a figura do médico nunca será substituída. “Esta percepção humana e a empatia são insubstituíveis. Estas são as bases da condição médica. Por isso que ela continuará existindo com toda sua força, mesmo com todos os avanços, a exemplo da robótica, inteligência artificial e telemedicina, entre outros”, afirmou.

