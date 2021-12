Hospital Moinhos de Vento lança instituto para ampliar ações de responsabilidade social

publicidade

Com uma história calcada na filantropia, quando foi construído a partir da doação e do trabalho de imigrantes, o Hospital Moinhos de Vento dá mais um passo em sua atuação com o lançamento do Instituto Moinhos Social (IMS). O evento de inauguração ocorre na próxima terça-feira, dia 14, no auditório da instituição. A iniciativa vai concentrar, em uma estrutura de gestão própria, as ações voltadas ao desenvolvimento social e econômico de comunidades em situação de vulnerabilidade social.

O projeto atuará em cinco eixos — educação, saúde, cultura e esporte, assistência e meio ambiente —, com projetos para melhoria da qualidade de vida, formação e atendimento da população, das crianças aos idosos. A iniciativa central do Instituto Moinhos Social será o Programa Transformar. Ele atuará em comunidades com potencialidade de melhoria de índices de desenvolvimento humano e social. Dentre as ações previstas estão complementação de refeições, visando uma alimentação mais nutritiva, o Bebê do Bem, para contribuir com o bem-estar de mães e recém-nascidos de maternidades públicas em situação vulnerabilidade, e o transformARTE, oferecendo às comunidades atividades com reaproveitamento de materiais recicláveis, artes plásticas, artesanato, música e teatro.

A partir de janeiro, o IMS traçará o perfil socioeconômico dos residentes no Loteamento Santa Terezinha, em Porto Alegre. O estudo avaliará as necessidades da região, bem como o impacto social para a população. No local, o Hospital Moinhos já desenvolve iniciativas há vários anos, como capacitação profissional para jovens, doação de vacinas contra a gripe e entrega de cestas básicas. Este ano, 450 famílias foram beneficiadas com os alimentos. Para o superintendente executivo, Mohamed Parrini, a iniciativa reforça o valor do compromisso com a comunidade, buscando que as oportunidades cheguem a todos. “Nosso propósito é cuidar de vidas. É um fortalecimento que beneficiará a todos, gerando crescimento e riqueza para a nossa cidade, estado e país”, reforça. “Queremos revelar talentos que ficam escondidos por falta de incentivo e despertar a sociedade para o valor e capacidade dessas pessoas.”

O superintendente de responsabilidade social do Moinhos, Luis Eduardo Mariath, lembra das contribuições na área social já desenvolvidas, como a campanha Prato Cheio de Solidariedade, as ações em favor da cidadania a moradores da Ilha Grande dos Marinheiros e Rubem Berta, em Porto Alegre, e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), em parceria com o Ministério da Saúde. “Praticamos a responsabilidade social há mais de um século, desde o início das fundações do prédio do hospital. Essa expressão sequer existia, e já fomos construídos e guiados no caminho da promoção da saúde e da qualidade de vida, do fomento à educação, pesquisa e à ciência, contribuindo com o desenvolvimento da cidade, Estado e país”, ressalta.

Em visita ao Correio do Povo, Mariath explicou que o objetivo é gerar um ciclo completo de desenvolvimento, contribuindo para que os moradores se tornem protagonistas de suas próprias histórias. “A ideia é trabalhar com crianças, adolescentes e também seus familiares, formando um ciclo positivo”, ressaltou. O evento de lançamento do IMS terá palestra do filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé.

O Hospital Moinhos de Vento destinará recursos próprios e também contará com doações e voluntariado da sociedade. Os interessados podem agendar diretamente um horário com o Instituto Moinhos Social pelo telefone (51) 3537-8573 ou fazer a sua contribuição neste link.