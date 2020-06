Hospital Moinhos de Vento oferece tratamento para Covid-19 com plasma de paciente recuperado

publicidade

Uma das terapias para a Covid-19 que vem ganhando destaque é a utilização de plasma sanguíneo convalescente de pessoas recuperadas. A alternativa tem como princípio a imunização passiva – ou seja, espera-se que os anticorpos produzidos por alguém que já foi infectado pelo vírus e que estão presentes na parte líquida do sangue forneçam imunidade a pacientes com a doença. O tratamento vem sendo pesquisado e utilizado nos principais polos científicos, e está disponível no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

O chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Moinhos de Vento, Alexandre Zavascki, destacou que é uma terapia experimental. Com segurança, ela vem sendo avaliada em pesquisas clínicas, com resultados possivelmente benéficos e promissores. O tratamento já foi utilizado em epidemias de Ebola e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) – sendo essa última também provocada por um tipo de coronavírus.

“O plasma utilizado nessa terapia é de pessoas curadas que passam por critérios para comprovar a eliminação total da infecção. Ou seja, eles não possuem o vírus, mas o componente líquido com as proteínas do sangue contém anticorpos contra o novo coronavírus. Então é realizada uma espécie de transfusão para a coleta desse material, que será utilizado em um paciente em tratamento”, explicou o infectologista.

O método com plasma de recuperados é utilizado a partir de critérios como a confirmação do diagnóstico, o nível de oxigênio no sangue e o tempo de evolução da doença. Zavascki pondera que cada caso possui indicações terapêuticas específicas que são discutidas com o paciente e familiares, pois não há um tratamento padrão com comprovação científica para a Covid-19. No Hospital Moinhos de Vento, o Serviço de Infectologia elaborou um protocolo com base nas evidências dos benefícios da terapia.

O chefe do Serviço de Pneumologia, Marcelo Basso Gazzana, ressaltou que pesquisas já indicam uma relação do tratamento com plasma e a eliminação mais rápida do vírus do organismo do paciente. “É uma terapia que não está disponível em todos os lugares e, entre outras opções, pode ser utilizada para tratamento de pacientes com a doença de nível moderado a grave. Há evidências de que ela pode reduzir a carga viral e os danos, e consequentemente o tempo de internação”, concluiu o pneumologista. No momento, não há estrutura de coleta de plasma convalescente em Porto Alegre. O material vem de São Paulo para utilização no Hospital Moinhos de Vento.



Plasma também no Clínicas

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre deu início à pesquisa que utiliza o plasma do sangue de pacientes curados da covid-19 para combater o novo coronavírus. O hospital obteve autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para começar o estudo no final de maio, mas a captação de recursos ainda era um obstáculo. “Recebemos a doação da quantia necessária para o financiamento do projeto do Instituto Cultural Floresta, assim, garantindo o fomento desta pesquisa no HCPA”, confirmou o coordenador do estudo e chefe do Serviço de Hemoterapia, Leo Sekine.

Sekine ressalta que a pesquisa está em fase de estruturação, com encaminhamento de cotações, compras de insumos e treinamento de equipes. “Diversos profissionais estão envolvidos na iniciativa, de forma direta e indireta, como o Serviço de Hematologia Clínica e Transplante de Medula Óssea, o Serviço de Infectologia e o Serviço de Medicina Intensiva. Mais de 30 colaboradores já se engajaram no projeto", observou.

A primeira etapa será voltada para a coleta e armazenamento de plasma convalescente. Ao mesmo tempo, acontece a transfusão do plasma sanguíneo em pacientes acometidos pela doença. O recrutamento de doadores já iniciou. Quem está curado da Covid-19 e tem interesse em participar, pode entrar em contato pelo e-mail: doadordeplasma@hcpa.edu.br

Para realizar a terapia com plasma, é necessário fazer uma transfusão de plasma do paciente curado para o infectado. A expectativa é de que os anticorpos produzidos por quem já contraiu o vírus ajudem os doentes mais graves a reagirem mais rapidamente à Covid-19. Os doadores para esse tipo de tratamento devem atender aos critérios preconizados em legislação para doação de sangue, além de estarem, há mais de 14 dias, assintomáticos para a doença e apresentar um exame PCR swab nasal negativo.