Ilha paradisíaca em Ubatuba, no litoral de SP, vai a leilão a partir de hoje por R$ 23 milhões

publicidade

Uma ilha paradisíaca irá a leilão em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, por pouco mais de R$ 23 milhões, a partir das 15h desta terça-feira (30). O espaço de 188 mil metros quadrados inclui mansão e praia privativa em uma região tradicionalmente turística do estado, perto de praias como a do Estaleiro e a da Bica.

As propostas poderão ser enviadas até 2 de setembro, segundo o site do Megaleilões, responsável pelo certame.

O imóvel fica na área conhecida como ilha dos Porcos ou ilha da Almada. A praia é chamada praia da Almada.

A oferta é de uma cessão onerosa, e o interessado fará a ocupação da área, que pertence à Marinha. Em casos de inadimplência ou de uma guerra, a área poderá ser requisitada pela Marinha.

Sobre o imóvel recaem débitos inscritos na dívida ativa no valor total de R$ 48 mil, segundo dados de 2017, informa o Megaleilões.