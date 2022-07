Imunização de crianças contra Covid-19 agora pode ser feita junto de outras vacinas em Porto Alegre

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre anunciou que a partir desta quinta-feira não será exigido o intervalo de 15 dias entre a administração de vacina contra Covid-19 ou qualquer outro imunobiológico em crianças de 5 a 11 anos. Com a atualização da regra, todas as faixas etárias indicadas para receber o imunizante contra o coronavírus (a partir dos 5 anos) podem receber a vacina de forma simultânea a outras vacinas ou com qualquer intervalo entre elas. .

O fim da exigência do intervalo está previsto em Nota Informativa Técnica do Ministério da Saúde. Em Porto Alegre, o tema é tratado na Nota Técnica 21 do Núcleo de Imunizações da Diretoria de Vigilância em Saúde/Secretaria Municipal de Saúde.

Crianças que apresentaram resultado positivo para a Covid-19 devem aguardar 28 dias para receber a vacina, a contar da data de início dos sintomas ou, em casos assintomáticos, da data da coleta do exame.

Veja Também

Também é recomendável que as crianças que tiverem contato próximo (pais ou responsáveis) com pessoas que possuem exame positivo recente, recebam a vacina após 28 dias do início dos sintomas do contato positivo ou, em caso assintomático, da coleta do exame.