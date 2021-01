Imunizados contra a Covid-19 em Porto Alegre passam de 23 mil

publicidade

Com o início da imunização de 105 indígenas e quilombolas, os vacinados contra a Covid-19 em Porto Alegre aumentaram para 23.103, até as 19h desta segunda-feira, segundo o portal Vacinômetro da prefeitura. Além deles, 12.954 profissionais de saúde e 10.044 idosos (incluindo os acamados) e pessoas com deficiência em instituições receberam doses. Até o momento, 22,84% do público-alvo total de 101.170 foram abrangidos.

A Capital recebeu uma primeira remessa de 51 mil aplicações para a Fase 1 do Plano Municipal de Vacinação. As unidades da Gerência Distrital Noroeste Humaitá/Navegantes Ilhas foram as que mais vacinadas, com 2.695 doses, seguidas dos postos de saúde da Gerência Distrital Sul Centro-Sul, com 2.465 aplicações, e das unidades da GD Glória/Cruzeiro/Cristal, 2.304 doses. Entre os hospitais, o Complexo Santa Casa foi o que mais vacinou até o momento, 1.708 pessoas, segundo o painel de monitoramento de vacinados lançado pela SMS. É possível acessar essas informações no site https://prefeitura.poa.br, clicando no link Vacinômetro.

Em âmbito estadual, o painel de acompanhamento da Secretaria Estadual da Saúde (SES) aponta 81.871 pessoas vacinadas até o momento. Foram imunizados até esta segunda-feira 57.890 profissionais de saúde, 2.546 indígenas e 653 pessoas com deficiências. A vacina já chegou a 20.622 instituições de longa permanência para idosos (ILPI). Todas as 18 Coordenadorias Regional de Saúde (CRS) já receberam as doses e iniciaram as aplicações. A 1ª CRS, puxada por Porto Alegre, foi a que mais aplicações, com um pouco mais de 30 mil das 75.910 doses recebidas pela SES, representa 40% do total. Em números proporcionais, a 10ª CRS, que abriga municípios da fronteira oeste do RS, como Alegrete e Uruguaiana, tem a maior taxa de aplicação, com 88% (3.528 das 4 mil doses recebidas).

Com a terceira remessa recebida pelo Estado nesta segunda-feira, somando com o lote de 116 mil vacinas da Oxford/AstraZeneca recebido no domingo, o RS soma 511,2 mil doses de vacinas contra a Covid-19.