Incêndio atinge hospital no Centro de São Paulo

Um incêndio atingiu o prédio do hospital Pérola Byington, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo, na manhã desta segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um duto de ar-condicionado, mas já foi extinto.

O fogo começou no 4ª andar e a fumaça se alastrou até os andares superiores. Por meio das redes sociais, os Bombeiros informaram que as chamas atingiram a edificação Comercial, localizada na avenida. Brigadeiro Luis Antonio, na Bela Vista. Segundo a corporação, não há informações de vítimas.

O prédio foi esvaziado e os pacientes retirados em função da fumaça no local. Às 8h19min, a equipe realizou a ventilação no local para dispersar a fumaça. Foram necessários 41 bombeiros em 17 viaturas para conter as chamas.

