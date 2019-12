Incêndio atinge prédio que armazenava plástico em Feliz

publicidade

Um incêndio de grandes proporções em um depósito de plástico, em Feliz, no Vale do Caí, mobilizou bombeiros de municípios da região e da Serra nesta quarta-feira. As chamas começaram a tomar conta do pavilhão da empresa Plastiweber, localizado na avenida Dóris José Schlatter, no Centro, por volta das 17h desta quarta-feira, quando os bombeiros foram acionados. Pelo menos 70 bombeiros participaram do trabalho. Após cinco horas, as chamas foram controladas e o fogo debelado. Até o final da noite, o grupo ainda fazia o trabalho de rescaldo. As causas do incêndio ainda serão apuradas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Caí, o local armazenava grande quantidade de plástico. As chamas consumiram toda a estrutura do pavilhão. A prioridade dos bombeiros foi evitar que o fogo se alastrasse e o calor atingisse um prédio e um condomínio próximos.

Durante a tarde, a fumaça escura que tomou conta da região chamou a atenção de moradores de municípios vizinhos. Ao notar que o incêndio começou a tomar grandes proporções, os Bombeiros Voluntários do município pediram reforço. Além da corporação de Feliz, atuaram na operação bombeiros de Farroupilha, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, São Sebastião do Caí, Picada Café, Nova Petrópolis e Garibaldi.