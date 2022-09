Incêndio destrói 16 veículos no pátio de empresa em Mariana (MG)

publicidade

Um incêndio seguido de explosões destruiu 14 ônibus, uma van e uma caminhonete, neste domingo (11), em Mariana, na região Central de Minas. A Polícia Civil vai instaurar um inquérito para investigar o caso e não descarta a possibilidade de ser uma ação criminosa. Apesar dos estragos, não houve feridos.

Os bombeiros informaram que foram acionados por volta de 11h ao local, o pátio de uma empresa de transportes. Inicialmente, o chamado era para fogo no mato, em um terreno vizinho, porém, com ventos fortes, as chamas alcançaram os veículos, destruídos rapidamente. Logo, o céu ficou coberto por uma fumaça preta. As explosões causaram medo e podiam ser ouvidas até em bairros vizinhos, segundo militares que estiveram no local.

Bombeiros de Ouro Preto e Mariana trabalharam juntos no combate ao incêndio, com apoio de um caminhão pipa. As chamas foram extintas no final da tarde, depois de quase 5 horas, com uso cerca de 50 mil litros de água.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para apurar o que aconteceu. Nesta segunda-feira (12) devem começar as investigações, inclusive, com a busca de imagens de câmeras de segurança que possam ter flagrado alguém colocando fogo no mato, que deu início ao incêndio.