Incêndio destrói depósito no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre

publicidade

Um incêndio destruiu um depósito na rua Alberto Rangel, número 615, no bairro Rubem Berta, na zona Norte de Porto Alegre na madrugada deste domingo. O fogo que atingiu o estabelecimento comercial começou por volta das 6h30min. O depósito guardava produtos de R$ 1,99 e era um dos centros de para distribuir das mercadorias para as lojas de Porto Alegre.

Quatro caminhões do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul das guarnições do Passo D'Areia, Floresta e Partenon atenderam a ocorrência. Em razão do incêndio, o 20º Batalhão de Polícia Militar isolou a área e não permite a circulação de veículos nas ruas Alberto Rangel e rua F. Até o momento, não há informação de feridos.

Moradores da região ouviram explosões no depósito por volta das 7h e chamaram os Bombeiros. O Incêndio pode ser observado da BR 290, na freeway.



Fumaça pode ser observada da BR 290, já que o prédio onde ocorreu o incêndio fica no bairro Rubem Berta - Foto: Alina Souza